Folle fin de match pour la Lazio, qui s'impose grâce à deux buts dans les arrêts de jeu

Ciro Immobile a fêté son retour de la plus belle des manières ce dimanche lors de la victoire in extremis de la Lazio sur le terrain du Torino. L'Italien, qui avait manqué le déplacement à Bruges (1-1) en Ligue des champions après des tests "douteux" au Covid-19, est monté au jeu à la 57e minute et a marqué l'un des deux buts des Laziali dans les arrêts de jeu alors qu'ils étaient menés 3-2.

A l'énergie, ils ont renversé le mal classé Torino, qui pensait avoir assuré la victoire en passant en tête à trois minutes de la fin. Mais une fin de match folle à Turin, étirée après un recours à la VAR qui a duré trois minutes, a souri aux Romains, qui ont d'abord égalisé sur penalty par Immobile (90+5) avant d'assommer le "Toro" par Caicedo (90+8e).