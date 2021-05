Finale de la Coupe d’Italie : La Juventus bat l’Atalanta et remporte un trophée cette saison

Ce mercredi soir, l’Atalanta et la Juventus s’affrontaient en finale de la Coupe d’Italie. Si l’Atalanta a bien résisté et a réussi à revenir au score, la Juventus va finalement s’imposer grâce à un but de Chiesa à la 73e. Avec cette victoire, la Juventus sauve un peu sa saison et remporte sa 14e coupe.

La Juve, privée de son défenseur Leonardo Bonucci (blessé au genou) commence bien la rencontre et ouvre la marque par le Dejan Kulusevski à la 31e minute. Mais l’Ukrainien Ruslan Malinovsky rétabli l’égalité dix minutes plus tard (1-1, 41e).

Il faut donc attendre la deuxième mi-temps pour que le score change et que la Juventus l’emporte. Le but de la victoire est inscrit à la 73e par Federico Chiesa (1-2).

L'Atalanta rêvait de reconquérir près de 60 ans après, une Coupe d’Italie qui fait figure, depuis 1963, d’unique titre bergamasque. Du côté de la Juve, c’est la 14e Coupe d’Italie et le deuxième trophée pour Andrea Pirlo comme (jeune) entraîneur après la Supercoupe d’Italie en janvier contre Naples (2-0).

Ce trophée devrait donner des ailes à son équipe qui est pour le moment 5e en championnat et promise pour l’heure en Europa League. Tout se jouera dimanche lors de la dernière journée de Serie A dans son match à trois (pour deux billets en C1) avec Milan (3e) et Naples (4e), pour l’instant un point devant.

L’Atalanta (2e) aura son mot à dire dans ce final à suspense puisqu’elle reçoit Milan et pourra indirectement contenter la Juve en accrochant les Rossoneri.