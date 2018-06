Filippo Inzaghi nouvel entraîneur de Bologne, Roberto De Zerbi de Sassuolo

Filippo Inzaghi a été nommé entraîneur de Bologne, a annoncé le club italien de Serie A ce mercredi en précisant que l'ancien attaquant international italien avait signé un contrat de deux, jusqu'au 30 juin 2020.

Filippo Inzaghi, âgé aujourd'hui de 44 ans, a été champion du monde avec l'Italie en 2006 et vice-champion d'Europe en 2000 face à la France.

Il avait joué dans les plus grandes équipes de la péninsule, notamment la Juventus Turin et l'AC Milan. Avec les Milanais, l'attaquant avait enlevé deux titres de champion d'Italie (2004 et 2011) et deux Ligues des champions (2003 et 2007). Il avait entraîné l'équipe de Venise (D2) avant d'être recruté par Bologne.

Roberto De Zerbi, qui officiait au sein du club de Benevento l'année dernière, reste lui en Serie A et devient l’entraîneur de Sassuolo. De Zerbi, 39 ans, est le successeur de Giuseppe Iachini, qui a été licencié au début du mois.

Iachini, 54 ans, est arrivé fin novembre 2017 après le licenciement de Cristian Bucchi. Sassuolo était alors seizième et se rapprochait dangereusement de la zone de relégation. Il a finalement conduit l'équipe à la onzième position en Serie A. Pourtant, Sassuolo n'a pas conservé sa confiance en Iachini.

De Zerbi a été désigné comme son successeur, Sassuolo a confirmé les rumeurs mercredi sur son site internet. L'ancien coach de Benevento a signé un contrat pour deux saisons à Milan. De Zerbi a terminé la saison dernière à la dernière position avec le promu Benevento. Le club a débuté avec un bilan de 0 point sur 39, le pire début de saison de l'histoire des cinq grandes compétitions européennes. De Zerbi, qui a pris la relève à Benevento après neuf journées de championnat, a ensuite récolté 21 points en 25 matches.