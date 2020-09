Feintes de corps, passe lumineuse: Franck Ribéry a régalé San Siro avec une passe caviar

Franck Ribéry était dans un grand soir samedi à San Siro mais cela n'a pas suffi à la Fiorentina pour éviter une défaite 4-3 face à l'Inter. Si Romelu Lukaku et Danilo D'Ambrosio sont venus gâcher la fête de la 'Viola' dans les dernières minutes (88e et 89e), le Français peut se réjouir de son état de forme et de sa capacité à faire basculer un match qui semble intacte malgré les 37 ans et les nombreuses blessures.

Pour cette deuxième sortie toscane de la saison, Ribéry semblait avoir placé les siens sur orbite en milieu de deuxième période. Après avoir servi de coffre-fort pour garder le ballon en zone sûre quand ses équipiers étaient en difficulté, l'ancien ailier du Bayern a régalé ses supporters avec deux actions de haut vol qui ont permis aux siens de faire 2-2 (57e) puis 2-3 (63e).

Ribéry a d'abord fixé deux adversaires pour ensuite transmettre le ballon avec le bon timing à Gaetano Castrovilli pour l'égalisation florentine. Il a ensuite effacé D'Ambrosio avec une facilité déconcertante pour amorcer un contre avant de placer Federico Chiesa devant le but d'une superbe passe tranchante.