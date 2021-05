Federico Balzaretti : "Romelu Lukaku, c’est le joueur qui domine la Serie A"

L’Inter Milan de Romelu Lukaku pourrait être sacrée ce dimanche en championnat. L’occasion pour Pascal Scimè d’évoquer la saison de l’attaquant belge avec Federico Balzaretti, ancien défenseur international italien de 39 ans. Il a notamment été finaliste de l’Euro 2012 et ex-joueur de la Juventus, de l’AS Rome, de Palerme ou encore du Torino. Il est désormais devenu consultant en Italie et en France.

L’Inter Milan réalise une saison parfaite en Serie A. Les joueurs pourraient déjà être champions ce dimanche, onze ans après leur dernier titre en championnat : "Pour moi, ils vont gagner avec trois matchs d’avance parce qu’ils ont l’équipe la plus solide, la plus équilibrée et avec le plus de continuité. Ils ne jouent pas le meilleur football, mais c’est l’équipe qui marque le plus de buts avec la construction de balle et avec le plus de passes consécutives. C’est un peu incroyable à croire parce que c’est une équipe qui n’aime pas la possession, mais qui construit beaucoup de derrière. Ils ont un bon tempo de jeu." a expliqué Federico Balzaretti.

Selon l’ancien défenseur italien, Romelu Lukaku est devenu le pilier des Nerazzurri :"Lukaku est le joueur le plus important de l’équipe parce que Conte joue avec des attaquants et il va toujours les améliorer. Il a voulu fortement Lukaku et il croit en lui à 200%. Il s’est vraiment amélioré beaucoup ces deux saisons. C’est le joueur qui domine en ce moment la Serie A. Il est toujours positif. Il est arrivé il y a deux saisons et il parlait déjà parfaitement italien. C’est le leader technique, c’est le leader émotif de l’équipe et c’est Antonio Conte sur le terrain. Il a fait une saison formidable," a admis l’actuel consultant et ancien finaliste de l’Euro 2012.

Ses deux derniers matchs, il n’a pas frappé une seule fois, mais il était quand même décisif.

Et même quand il ne marque pas, le joueur originaire d’Anvers reste un élément important pour son équipe, selon Federico Balzaretti : "Ses deux derniers matchs, il n’a pas frappé une seule fois, mais il était quand même décisif parce qu’il fait monter l’équipe, il fait bien jouer les autres. C’est lui le point de fixation de l’équipe. Les autres jouent autour de lui. Même quand il n’est pas à 100%, il reste toujours décisif. Je pense que pour lui ça va être une étape en plus que, même en tant qu’attaquant s’il ne marque pas, ça reste quelque chose de positif pour l’équipe. Il peut être dans le jeu de l’équipe à 100%. Il a une agilité et une vitesse incroyables. En comparaison, il me fait penser au basketteur américain Shaquille O’Neal, pas uniquement physiquement, mais parce qu’il a cette caractéristique de jouer dos au but, de faire monter l’équipe et de se retourner avec son agilité, par rapport à sa taille, c’est incroyable." s’est-il étonné.

Romelu Lukaku et l’Inter Milan devront toutefois attendre le résultat d’Atalanta dimanche, qui décidera de leur sacre prématuré ou non.