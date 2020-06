En inscrivant son 6e but de loin, le sniper Nainggolan marque les esprits et pourchasse Messi

Après une absence de deux matches à cause d'une blessure au mollet, Radja Nainggolan faisait son grand retour dans les rangs de Cagliari samedi après-midi. Et le moins que l'on puisse dire c'est que le Ninja n'a pas manqué son retour à la compétition, inscrivant le 3e but des Sardes dans la victoire face au Torino (4-2).

Fidèle à lui-même, c'est dans son style caractéristique que Nainggolan a planté sa rose personnelle. Pas attaqué aux 25 mètres, il a profité du laxisme de la défense turinoise pour s'avancer aux abords du grand rectangle et déclencher une frappe puissante, fusante qui est rentrée grâce à l'aide du poteau. Son 6e but de la saison. Le 6e inscrit en dehors de la surface d'ailleurs. Sa marque de fabrique, sans aucun doute.

Un but qui lui permet de s'ériger comme l'une des principales armes en Europe en ce qui concerne les réalisations lointaines. C'est bien simple, dans les cinq grands championnats, seul l'inévitable Lionel Messi a inscrit plus de buts (8) que lui depuis l'extérieur de la surface. Le Top 4 de ce classement atypique est complété par Oscar Rodrigues (6, Leganes) et Marcel Sabitzer (5, Leipzig). Ninja's House.