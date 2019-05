Dries Mertens rentre, marque, mais cela ne suffit pas

Le Napoli a terminé sa saison 2018-2019 sur une défaite samedi soir lors de la 38e et dernière journée de Serie A. Les 'Partenopei' se sont inclinés 3-2 face à Bologne et terminent le championnat avec 79 points au compteur à la 2e place.

Monté sur la pelouse à l'heure de jeu, Dries Mertens a signé le but du 2-2 à la 77e minute, son 16e but en Serie A cette saison, le 19e toutes compétitions confondues. En forme, le Diable rouge a marqué huit fois lors des 10 derniers matches.

Surpis par Bologne en fin de première période suite aux buts de Federico Santander (43e) et Blerim Dzemaili (45e), les Napolitains ont d'abord réduit l'écart via Faouzi Ghoulam (57e) avant que Mertens n'égalise. Santander a finalement fixé le score à 3-2 à la 88e minute.

La dernière journée de Serie A se termine dimanche soir et présente encore plusieurs enjeux. L'Atalanta de Timothy Castagne, l'Inter de Radja Nainggolan, l'AC Milan et la Roma vont notamment se disputer les deux places restantes en Ligue des Champions alors que l'Empoli, le Genoa et la Fiortentina de Kevin Mirallas tenteront d'éviter la relégation.