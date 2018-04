Dries Mertens rate un pénalty face à Chievo Verone mais Naples s'impose de justesse

A l'occasion de la rencontre entre Naples et Chievo Verone comptant pour la 31ème journée de championnat en Italie, Dries Mertens a provoqué un pénalty à la 49ème minute. Le buteur belge a pris ses responsabilités et à tenté de le convertir lui-même.

Son essai puissant a cependant été détourné par le portier du Chievo, Stefano Sorrentino. Ce pénalty manqué ne va redonner confiance au n°14 de Naples qui n'a plus marqué depuis le 3 mars dernier face à l'AS Roma. Cela fait quatre rencontres d'affilée (Genoa, Sassuolo, Inter Milan et donc Chievo Verone) qu'il n'a plus trouvé le chemin des filets. Son compteur reste actuellement bloqué à 17 buts en Série A.

Mené 0-1, les Napolitains ont malgré tout réussi à renverser la situation dans les derniers instants grâce à des buts de Milik et Diawara. Naples reste en course pour le titre.