Dries Mertens fête son retour avec Naples par un but insolite dans un match fou contre la Sampdoria

Dries Mertens a salué son retour sur le terrain par un but et une victoire avec Naples qui est allé s'imposer à la Sampdoria 2 buts à 4 (mi-temps: 1-2) pour le compte de la 22e journée du championnat d'Italie lundi. Le Diable Rouge, de retour de blessure, a joué le dernier quart d'heure et inscrit le dernier but des siens dans les arrêts de jeu (90+8).

Les Napolitains avaient trouvé le chemin du but très tôt par Milik dès la 3e minute (0-1) alors que Elmas doublait déjà la marque au quart d'heure (16e, 0-2). Quagliarella réduisait cependant le score avant la demi-heure de jeu (26e, 1-2).

En seconde période, la Sampdoria pensait avoir égalisé à la 55e minute par Ramirez mais son but a été annulé par le VAR. Ce n'était que partie remise, Gabbiadini, sur penalty à la 73e, replaçait les deux équipes dos à dos (2-2) alors que Dries Mertens montait au jeu pour le dernier quart d'heure. Dans la foulée, Matteo Politano, nouvelle recrue de l'Inter, montait aussi, à la 79e. Demme et Dries Mertens allaient offrir les trois points de la victoire à Naples à la 83e (2-3) et au bout des arrêts de jeu (90+8, 2-4) plaçant le ballon dans le but vide suite à une sortie de la tête du gardien de la Samp dans ses pieds.

Dries Mertens n'avait plus joué depuis le 22 décembre à Sassuolo (1-2).

Grâce à son succès, Naples compte 30 unités et gagne une place au classement dépassant Bologne à la 10e place. La Sampdoria reste calée à la 16e place avec 20 unités, soit trois de plus que sa voisine, la Genoa, 18e et premier relégable.