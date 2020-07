Dries Mertens enthousiaste : "Nous marchons du tonnerre, ces résultats sont mérités"

Il était donc logiquement enthousiaste mercredi après la rencontre. "Nous marchons du tonnerre, ces résultats sont mérités", a-t-il déclaré sur le site internet du club.

Comment lui donner tort. Après un départ très compliqué (3 sur 12), Gennaro Gattuso a su compacter les troupes napolitaines et donner une identité de jeu à l'équipe qui a obtenu 12 victoires lors des 16 derniers matches toutes compétitions confondues et empoché la Coupe d'Italie.

"Je suis content surtout pour l'équipe", s'est réjoui Mertens. "Sur le terrain, nous savons ce que nous devons faire, comment nous devons bouger et ça se voit dans les résultats que nous obtenons."

Après son but - une jolie frappe croisée du gauche - Mertens a célébré en faisant un clin d'oeil à son équipier Jose Maria Callejon qui va quitter le club en fin de saison.

"Ma célébration la tête haute? Je l'ai dédiée à Callejon. Ce n'est pas seulement un équipier mais un ami avec qui je partage de beaux moments depuis 7 ans. Il a montré un grand attachement au maillot, il mérite une distinction."

Garder la tension haute pour être prêt en Ligue des Champions

Sixième avec 51 points comme l'AS Roma, le Napoli n'a plus grand chose à espérer de cette fin de championnat. Les 'Azzurri' sont déjà qualifiés pour la phase de poules d'Europa League grâce à leur victoire en Coupe d'Italie et sont trop loin de la 4e place occupée par l'Inter (64 pts).

Aux pieds du Vésuve, on attend donc la Ligue des Champions avec impatience avec ce match retour des huitièmes de finale face au Barça (aller: 1-1). Un match auquel Gattuso ne veut pas encore penser. "Maintenant, il faut uniquement penser match par match sinon on risque de se ramasser. Quand tu enlèves ta jambe parce que tu ne veux pas manquer le match important, tu finis par te faire mal. Il faut y aller à fond. Le Barça, on y pensera dans deux semaines. On a nos chances."

Buteur au match aller, Dries Mertens a déjà marqué 6 buts en Ligue des Champions cette saison et reste solidement le meilleur buteur belge de l'histoire de la C1 avec 16 buts. Un butin qu'il espère accroître pour offrir un nouveau rêve à 'sa' ville.