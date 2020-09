Dries Mertens encore buteur pour sa 1ère de la saison avec Naples

Dries Mertens a conservé ses bonnes habitudes avec le Napoli! Le Diable rouge a ouvert son compteur but dès la première journée de la saison de Serie A ce dimanche à l'occasion du déplacement victorieux des Napolitains à Parme (0-2).

Titularisé en pointe, Mertens n'a eu que très peu d'opportunités à se mettre sous la dent lors d'une première mi-temps très disputée mais pauvre en occasions. Le Louvaniste a toutefois montré à son entraîneur qu'il était au point physiquement en réalisant quelques beaux replis défensifs dont une course de 40 mètres pour aller stopper un contre potentiellement dangereux.

Plus impliqué dans le jeu des siens en deuxième période, Mertens a reçu du renfort à la 61e minute de jeu lorsque l'ancien carolo Victor Osimhen est monté au jeu.

Une entrée au jeu qui a fait énormément de bien aux 'Partenopei' qui ont multiplié les opportunités dans la dernière demi-heure.

Il n'a d'ailleurs fallu que trois minutes à Mertens pour profiter de ce renfort offensif. Un centre adressé à l'attaquant nigérian est revenu dans les pieds du Diable rouge qui n'a pas hésité et repris le ballon du plat du pied pour faire 0-1 (64e).

Déjà buteur face à la Fiorentina la saison dernière, Mertens a ainsi marqué dès la première journée de Serie A pour la deuxième saison consécutive. Il s'agit par ailleurs du 126e but de Mertens sous le maillot de Naples.

Dans les minutes suivantes, Naples a insisté et s'est appuyé sur les accélérations et le physique imposant d'Osimhen pour légitimer son avance. Lorenzo Insigne a fini par trouver le but du 0-2 à la 76e pour mettre son équipe à l'abri.

L'équipe de Gennaro Gattuso démarre donc cette saison de Serie A de manière optimale et se prépare déjà à recevoir le Genoa la semaine prochaine.