Dries Mertens en danger à Naples avec Carlo Ancelotti ?

Dries Mertens (31 ans) entame sa 6ème saison à Naples. Sous Maurizzio Sarri parti cet été à Chelsea, le Diable rouge était un élément incontournable de la formation italienne. Installé en n°9, il a ainsi inscrit en Série A pas moins de 28 buts en 2016-2017 et 18 la saison passée.

Les années passent et ne vont cependant peut-être pas se ressembler pour le joueur belge qui, à en croire Football Italia, ne serait plus incontournable avec le nouvel entraîneur, Carlo Ancelotti.

L'ex-entraîneur du PSG, Real Madrid et du Bayern Münich serait, en effet, plus enclin à titulariser Arkadiusz Milik en pointe. Les flancs étant occupés par Jose Callejon et Lorenzo Insigne. Ce dispositif tactique renverrait donc tout simplement Dries Mertens sur le banc.

En tant que chouchou du public, il va toutefois pouvoir compter sur le soutien des supporters. Et puis, depuis son arrivée à Naples, les statistiques de celui qui a été surnommé MaraDries (en comparaison à l'ancienne légende du club Diego Maradona) sont tout simplement exceptionnelles et parlent clairement en sa faveur. En 235 matches disputés sous la vareuse napolitaine, il a marqué 90 buts et délivré 58 passes décisives.