Dries Mertens a "pleinement récupéré" de sa blessure à l'épaule, dévoile Carlo Ancelotti

Dries Mertens est sorti après s'être blessé à l'épaule mardi lors du partage entre Naples et le Paris Saint-Germain en Champions League. Plus de peur que de mal toutefois, le Diable Rouge est bel et bien disponible pour la rencontre de son club, Naples, contre le Genoa en championnat samedi. C'est ce qu'a annoncé son entraîneur Carlo Ancelotti ce vendredi en conférence de presse.

"Dries Mertens a eu un problème à l'épaule, mais il a pleinement récupéré, il va bien et il s'est entraîné normalement", a expliqué Ancelotti.

Une bonne nouvelle aussi pour Roberto Martinez. L'Espagnol a sélectionné Mertens pour les rencontres de Ligue des Nations contre l'Islande et en Suisse. Un autre attaquant des Diables Rouges, Romelu Lukaku, est lui incertain.