Double passeur, Nainggolan mène la Roma au succès face au Chievo

La Roma s’est imposée sans trembler contre le Chievo Vérone (4-0) ce samedi soir lors du match d’ouverture de la 35ème journée de Serie A. Radja Nainggolan a disputé l’intégralité de la rencontre et a signé la première et la dernière passes décisives du match. Le Diablotin Samuel Bastien est resté sur le banc du Chievo.

Malmenés mardi soir en demi-finales de Champions League sur la pelouse de Liverpool (5-2), les Giallorossi peuvent encore compter sur leur Diable Rouge - qui avait sonné la révolte à Anfield dans les dernières minutes avec un assist et un penalty provoqué - pour prendre les commandes de cette partie. D’un impeccable centre du pied gauche, Nainggolan trouve Schick dans le rectangle pour le but d’ouverture dès la 9ème minute.

Juste avant la pause, les Romains doublent la mise grâce à une reprise acrobatique de l’inévitable Dzeko (40').

En seconde période, tout commence mal pour la Roma qui voit Jesus provoquer un penalty et se faire exclure à l'heure de jeu. Mais la chance est du côté de la Louve : Inglese manque la possibilité de réduire l'écart. A dix, les Giallorossi poursuivent leur domination et concrétisent coup sur coup leur avance par El Shaarawy (66') et une nouvelle fois Dzeko, servi par Nainggolan (67'). En fin de partie, Inglese sauve tout de même l'honneur (88').

Invaincus depuis 4 rencontres de championnat (3 victoires et 1 partage), les hommes de Di Francesco se repositionnent provisoirement sur la troisième marche du podium avec 70 points. Ils font surtout le plein de confiance à 4 jours du match retour à domicile face à Liverpool.