Doublé d'Ibrahimovic, but de Lukaku : l'AC Milan bat l'Inter et gagne le derby

L’AC Milan a remporté le derby face à l’Inter lors de la quatrième journée de Série A. Grâce à ce succès, les hommes de Stefano Pioli s’installent en tête du classement.

Le choc milanais s’est mué en duel à distance entre deux très grands attaquants. L’expérience de Zlatan Ibrahimovic a pris le pas sur la fougue de Romelu Lukaku. Le doublé rapide du Suédois a suffi à plier ce match malgré un nouveau but de Big Rom. Les Rossoneri retrouvent la saveur de la victoire dans le derby après quatre ans d’attente.

Ibrahimovic dégaine le premier. Et la fine gâchette suédoise trouve la cible deux fois en trois minutes. Accroché par Kolarov, Ibra obtient et transforme – en deux temps – un penalty (0-1, 13e) avant de placer un plat du pied parfait sur un centre de Leao (0-2, 16e).



Lukaku sonne la révolte



L’Inter est dans les cordes mais loin d’être K.O. Big Rom se met au diapason. Son tir contré (18e) n’est que l’annonce de sa montée en puissance. Lukaku fait parler son sens du but sur un service de Perisic (1-2, 29e). Le Diable entraîne ses équipiers. Les Nerazzurri prennent le contrôle du match et enchaînent les occasions : Kjaer repousse une tête de Martinez sur la ligne (32e), Barrella fait chauffer les gants de Donnarumma (32e) et Perisic est en retard pour reprendre un centre de Lukaku (33e). Ça chauffe dans le rectangle de l’AC ! Ça brûle même dans les arrêts de jeu quand Romelu croise un rien trop sa reprise de la tête (45e+1).



Un deuxième acte moins enlevé



Les équipiers de Saelemaekers ont souffert mais ils mènent à la pause. Le suspense reste entier dans cet intense derby. On oscille entre le but du break et l’égalisation. Leao, très en verve, frappe hors cadre (56e). Hakimi loupe aussi l’objectif de peu (60e). L’Inter crie au penalty pour un accrochage sur Lukaku. Après consultation minutieuse du VAR, les arbitres sifflent… un hors-jeu préalable. Dans les derniers instants, l’ex-Anderlechtois a encore le 2-2 au bout du pied. Mais il place à côté.