Notre compatriote Alexis Saelemaekers a prolongé son contrat avec l'AC Milan jusqu'en 2026, a annoncé vendredi le club italien.

Saelemaekers, 22 ans, était arrivé à Milan en janvier 2020 sous forme de prêt en provenance du Sporting d'Anderlecht. Six mois plus tard, il a été acquis à titre définitif par les Rossoneri.

Depuis son arrivée en Italie, le Diable Rouge a disputé 64 rencontres et inscrit quatre buts. Il compte également cinq sélections en équipe nationale et avait inscrit son premier but en septembre dernier contre la République tchèque lors des qualifications pour le Mondial 2022.