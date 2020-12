Deux buts somptueux, un raté ahurissant, un Ronaldo imprécis : la Juventus et l'Atalanta se quittent bons amis

Seul "dos" au but vide, Alvaro Morata tente un geste technique... et se rate complètement - © Tous droits réservés

Deux buts somptueux, un raté ahurissant, un Ronaldo imprécis : l'Atalanta et la Juventus se... Parfois en football, certains 1-1 peuvent cacher un scénario rocambolesque. Le partage de ce mercredi entre la Juventus et l’Atalanta peut en témoigner. Tout commence avec ce raté improbable de Morata sur un geste technique...très peu maitrisé après dix minutes. La Juventus laisse passer une occasion trois étoiles.Pas de quoi se laisser abattre puisque les Turinois vont prendre les devants dans la foulée, grâce à cette superbe frappe de mule signée Chiesa. Malgré la perte (sur blessure) d’Arthur à la demi-heure, la Vieille Dame gère tranquillement sa partie. Mais elle va être prise à son propre jeu à la 57e. Gosens, jaloux d’avoir assisté à la splendide ouverture du score turinoise, tente sa chance de loin. L’envoi est tout aussi limpide et heurte la transversale de Szczesny vant de rentrer. 1-1, les compteurs sont remis à zéro. Désireuse d'abattre cette proie lombarde, la Juve repart à l'abordage et bénéficie d'un pénalty pour une faute sur le très remuant Chiesa. L'inévitable Ronaldo s'avance mais une fois n'est pas coutume, il rate complètement son envoi, celui-ci étant facilement capté par le portier Gollini. Le reste de la partie ressemblera finalement à une belle guerre des tranchées entre deux équipes incapables de mettre un dernier coup de boutoir sur la cafetière adverse (1-1)