Deux buts de Ronaldo et Dybala font plier Naples face à la Juventus

La Juventus et Andrea Pirlo se sont donné de l'air en dominant Naples (2-1) mercredi dans un match capital dans la bataille pour les places qualificatives pour la Ligue des champions.

Pour se relancer face au Napoli, la Juve s'en est remis à ses valeurs sûres: Cristiano Ronaldo (25e but en Serie A) pour l'ouverture du score (13e) et le revenant Paolo Dybala (73e) pour le second but, mais aussi un Gianluigi Buffon impeccable dans les buts.

"Gigi" Buffon ne s'est incliné que sur un penalty en fin de match de Lorenzo Insigne (90e), insuffisant pour priver la Juve de cette précieuse victoire après une défaite contre Benevento (0-1) et un nul contre le Torino (2-2).

Dries Mertens, titulaire du côté de Naples, est sorti à la 76e minute.

Les Turinois font la bonne opération au classement, prenant la 3e place et dépassant l'Atalanta, qui rétrograde à la 4e place. Naples reste en 5e position de Serie A.