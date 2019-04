Dennis Praet-iquement sur la photo

La Sampdoria a remporté dimanche le derby face au Genoa (2-0), qui s'est retrouvé à dix suite à l'exclusion de Davide Biraschi (51e). Dennis Praet a joué toute la rencontre sur le flanc droit d'un trio central avec les vainqueurs.

Grâce à Grégoire Defrel (3e) et Fabio Quagliarella, auteur de son 22e but (53e sur penalty), la Samp’ (9e) reste toujours en course pour une place en Coupe d'Europe : elle compte avec 48 points, quatre de moins que l'Atalanta (6e). Le Genoa (34 points) est 15e.

La formation victorieuse a posé pour une belle photo dans le vestiaire après la victoire. Seul hic : Praet était au contrôle anti-dopage pendant celle-ci. Il s’est donc ajouté à la photo grâce à un programme de photo-montage. Une retouche grossière, mais qui fait sourire.