Dennis Praet gagne de justesse son duel contre Timothy Castagne

L'Atalanta de Timothy Castagne s'est inclinée à domicile face à la Sampdoria de Dennis Praet mardi (1-2) lors d'un match en retard de la vingt-septième journée de Série A, mardi. Début mars, l'ensemble des rencontres du dimanche avaient été reportées à la suite du décès de Davide Astori pendant son sommeil. Dans la nuit du 3 au 4 mars, l'Italien avait succombé à un arrêt cardiaque dans une chambre d'hôtel d'Udine où la Fiorentina, l'équipe dont il était le capitaine, devait disputer un match de championnat.

Respectivement à trois et à six points de la sixième place qualificative pour la Coupe d'Europe avant la rencontre, l'Atalanta Bergame et la Sampdoria de Gênes connaissaient l'importance de l'évènement. Gianluca Caprari (43e) a tout d'abord ouvert le score juste avant la mi-temps mais le Brésilien Rafael Toloi (67e) égalisait pour les Bergamasques. Alors que l'on se dirigait vers un match nul, l'ancien joueur d'Udine Duvan Zapata offrait les trois points aux visiteurs en remportant son face à face avec Etrit Berisha. Timothy Castagne, titulaire, reste en septième position avec l'Atalanta (47 points) mais est rejoint par son adversaire du jour, qui a aligné toute la rencontre Dennis Praet, au classement.

Genoa s'est imposé à domicile (2-1) face à Cagliari grâce à un but tardif du Portugais Iuri Medeiros dans le temps additionnel. Stephane Omeonga est monté au jeu à la 80e pour les locaux tandis que Senna Miangue est resté toute la rencontre sur le banc de Cagliari. Genoa (34 points) est douzième, Cagliari (29 points) est quatorzième.

Enfin, la Fiorentina s'est imposée (0-2) dans un match hautement symbolique sur le terrain de l'Udinese. La Fiorentina (47 points) est neuvième tandis que l'Udinese chute à la treizième position (33 points).