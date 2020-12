Dendoncker et les Wolves giflés par Liverpool, Saelemaekers leader serein, Januzaj frustré

Alors que ce weekend de football a déjà livré de nombreux verdicts, plusieurs de nos Diables rouges étaient sur le pont ce dimanche soir, connaissant des fortunes diverses. Tour d'horizon avec, entre autres, les performances de Dendoncker, Saelemaekers, Denayer ou Januzaj passées au crible.

Dendoncker et Wolverhampton giflés par Liverpool Vainqueurs d'Arsenal le weekend dernier, Leander Dendoncker et Wolverhampton se présentaient sur la pelouse de Liverpool avec la ferme intention de faire tomber le champion de son piédestal. Malheureusement, les Wolves sont tombés sur un os et se sont pris une gifle retentissante, 4-0. Mis sur du velours par un but de Salah avant la demi-heure, les Reds ont fait le break à l'heure de jeu grâce à un bijou de Wijnaldum avant de défintivement prendre le large grâce à une réalisation de Matip et un CSC de Semedo en toute fin de match. Grâce à ces trois points, un Liverpool co-leader reste dans le sillage de Tottenham (24 points) tandis que Wolverhampton stagne à la 10e place. Après Heung-Min Son, voici @GWijnaldum

Saelemaekers et l'AC Milan tombeurs de la Sampdoria et leaders de Serie A Ce ne fut pas du grand football mais l'essentiel est ailleurs pour l'AC Milan et Alexis Saelemaekers. Tombeurs de la Sampdoria grâce à un pénalty de Kessié juste avant la mi-temps et une réalisation de Castillejo juste après sa montée au jeu (1-2) , les Milanais poursuivent leur idyllique début de saison (8 victoires, 2 partages) et caracolent toujours sereinement en tête de Serie A avec 5 unités d'avance sur Naples (26 et 21). Devenu un titulaire quasiment indiscutable aux yeux de Pioli, Alexis Saelemaekers était à nouveau dans le onze de base et a disputé 76 minutes. Du côté de la Sampdoria, ancien club de Dennis Praet, c'est la soupe à la grimace, malgré le but de l'espoir de Ekdal en fin de match, et une 5e rencontre consécutive sans victoire.

Denayer et Lyon se font plaisir à Metz Actuellement sur une belle et prometteuse lancée de 13 points sur 15, Lyon a profité de son déplacement du côté de Metz pour confirmer sa bonne passe actuelle (1-3). Les Olympiens auraient pourtant pu être cueillis à froid en tout début de match mais Boulaya a galvaudé une occasion en or en ratant son pénalty. Par la suite, il n'y en a eu que pour l'OL ou presque (16 tirs à 7), les hommes de Rudi Garcia trouvant l'ouverture à trois reprises grâce à une merveille de frappe croisée de Depay, et un puissant doublé d'Ekambi. Metz, sociétaire du ventre mou de Ligue 1, a finalement réduit le score en fin de match par l'entremise de Boulaya. Grâce à ce nouveau succès, Lyon déloge son meilleur ennemi Marseille de la 3e place et reste dans le sillage immédiat du PSG qu'il talonne de deux points. Jason Denayer, véritable taulier du club, était évidemment titulaire et a disputé 90 minutes.



Supersub devant l'éternel, Januzaj n'a pas voix au chapitre Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour Adnan Januzaj. Titulaire en Europa League cette semaine, le Diable rouge a dû se contenter du banc de touche ce dimanche alors que la Real Sociedad, solide 2e de Liga, était tenue en échec par un Alaves, 11e au classement et réduit à 10 dès l'heure de jeu (0-0). Habitué à jouer au pendule entre le banc de touche et le terrain dans un rôle ingrat de joker de luxe, Januzaj n'a cette fois-ci pas décollé du banc alors que son entraîneur procédait à...cinq changements pour tenter d'insuffler de la grinta et de l'envie à son équipe. Un fameux désaveu pour le Diable rouge qui cherche, encore et toujours, un semblant de continuité dans sa carrière.