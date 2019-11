Démission du président de la Ligue italienne de football

Le président de la Ligue italienne de football Gaetano Miccichè a annoncé mardi sa démission, alors qu'une enquête a été ouverte par les instances disciplinaires de la fédération quant à la régularité de son élection en mars 2018.

"Je souhaite annoncer ma démission immédiate de ma fonction de président de la Lega Serie A. Les indiscrétions publiées aujourd'hui et relatives à la clôture de l'instruction sur ma désignation il y a 20 mois et à sa possible issue sont inacceptables et m'imposent cette décision", a écrit M. Miccichè dans un communiqué.

L'enquête en question a été ouverte après des déclarations du président du Genoa Enrico Preziosi, qui avait estimé que "quand les choses ne sont pas faites correctement, à la fin la vérité éclate".

Selon les médias sportifs italiens, le dirigeant génois faisait référence à divers vices de procédure lors de l'élection de M. Miccichè.

Avant la désignation de M. Miccichè, la Ligue italienne était restée pendant plus d'un an sans président et était sous tutelle depuis mars 2017, d'abord de la fédération, puis du Comité olympique.

Le président précédent était Maurizio Beretta, resté en fonctions de 2010 à mars 2017.