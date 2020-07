Déjà deux cartes rouges malgré zéro temps de jeu pour Tommaso Berni, qui rejoint Federico Marchetti

Depuis l’instauration de la règle qui dit que les joueurs et autres personnes présentent sur le banc peuvent prendre des cartes pendant un match, il y a des situations qui sont parfois insolites. L’une d’elles mène à l’Inter Milan. Si le club de Romelu Lukaku s’en sort plutôt bien cette année avec une troisième place au classement général, on ne peut pas dire que ce soit grâce à l’un de ses gardiens de but.

Tommaso Berni, 3e gardien dans la hiérarchie d’Antonio Conte a déjà pris cette saison deux cartes rouges alors qu’il n’a pas une seule minute de temps de jeu cette saison en Série A. Il a pris ce second bristol lors du match contre Parme (victoire de l’Inter 1-2). Avec cette deuxième carte, le gardien est leader au classement des joueurs le plus souvent exclu cette saison. Une première place qu’il partage avec un autre gardien. Federico Marchetti a également pris deux cartes rouges tout en ayant accumulé zéro minute de temps de jeu.

Berni, 37 ans, n’a d’ailleurs pas disputé la moindre rencontre depuis qu’il a rejoint l’Inter il y a six ans. Il faut remonter au 28 octobre 2012 pour voir l’Italien jouer son dernier match officiel, avec la Sampdoria.