Décès de Paolo Rossi : "Une blessure dans le coeur des supporters" pour la FIGC

La fédération italienne de football (FIGC) a mis tous ses drapeaux en berne après le décès de Paolo Rossi, champion du monde et meilleur buteur du Mondial 1982, jeudi à 64 ans.

Dans le communiqué de la FIGC, Rossi est décrit comme "une vraie légende du football italien qui a fait pleurer de joie tout un pays en 1982".

"La disparition de Pablito cause de nouveau de la douleur, une blessure difficile à guérir dans le coeur de tous les supporters", a réagi Gabriele Gravina, le président de la FIGC. "Nous perdons un ami et une icône de notre football. Grâce à ses buts, il a mené l'équipe nationale au titre mondial en 1982. Il a pris tout un pays par la main et a amené la joie dans les rues. Son nom est inséparable des Azzurri et il a inspiré de nombreux attaquants avec sa manière de jouer."

>>> A LIRE AUSSI : Décès de Paolo Rossi, Fulvio Collovati : "Une partie d'entre nous s'en est allée avec lui, une partie de ma vie s'en va avec lui"