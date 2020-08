De Ligt absent trois mois après son opération

La Juventus a confirmé que Matthijs de Ligt ne sera pas opérationnel pendant trois mois. Le défenseur a subi avec succès une opération de l'épaule droite à l'hôpital Salvator Mundi de Rome. Le Néerlandais manquera le début du championnat ainsi que le prochain rendez-vous de l'équipe nationale.

De Ligt a lui-même a annoncé l'opération après l'élimination de la Juventus en Ligue des Champions contre Lyon la semaine dernière. L'ancien Ajacide souffrait de l'articulation depuis un certain temps. "Je vais bientôt passer sous le bistouri et il faudra un certain temps avant que je sois complètement remis", a-t-il déclaré.

Trois médecins de la clinique romaine ont pratiqué l'opération visant à stabiliser l'épaule de De Ligt en présence du médecin de l'équipe, Luca Stefanini. Il en résulte une revalidation de plusieurs mois.

De Ligt ne sera pas là lorsque la Serie A reprendra à la mi-septembre. Il manquera probablement aussi les huit matches internationaux que l'équipe néerlandaise disputera cette année: les six de la Ligue des Nations (Pologne le 4 septembre et le 18 novembre, Italie le 7 septembre et le 14 octobre et Bosnie-Herzégovine le 11 octobre et le 15 novembre) et les deux amicaux contre le Mexique (7 octobre) et l'Espagne (11 novembre).