Daouda Peeters premier Belge de l'histoire à jouer pour la Juventus

Le milieu de terrain belge Daouda Peeters a fait ses grands débuts pour la Juventus mercredi soir à l'occasion du déplacement des Turinois à Cagliari. Monté au jeu à la 76e minute à la place de Rodrigo Bentancur, le médian devient le premier Belge de l'histoire à disputer un match de Serie A pour la Juventus.

Principalement actif avec l'équipe U23 des Bianconeri, ce joueur né en Guinée et grandi à Mol a été convoqué pour la deuxième fois de la saison par Maurizio Sarri après une première apparition sur le banc face à la SPAL en février dernier.

L'international espoirs se souviendra donc longtemps de ce 29 février 2020 malgré la défaite 2-0 de la Juventus, déjà championne.

Après la fête pour le 9e Scudetto consécutif obtenu dimanche, les Turinois ont connus pas mal de difficultés. Un Cagliari bien organisé derrière et efficace aux avant-postes a fait la différence via Gagliano (8e) et Simeone (45e+2).

La Juventus -qui a fait participer pas mal de jeunes joueurs à la rencontre mais qui alignait une équipe solide - a manqué d'inspiration face à cette équipe fermée. De quoi se poser des questions à dix jours du huitième finale retour de Ligue des Champions face à Lyon.