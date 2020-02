Daniel Maldini débute avec Milan et suit les traces de son grand-père et de son père

Daniel Maldini a effectué ses débuts en Serie A avec l'AC Milan dimanche contre l'Hellas Vérone. Il devient ainsi le troisième Maldini à porter le maillot des 'Rossoneri' en première division italienne après son grand-père Cesare et son père Paolo.

La famille Maldini est liée à l'histoire de l'AC Milan. Cesare Maldini y a joué entre 1954 et 1965, portant le maillot rouge et noir 412 fois toutes compétitions confondues. Il a notamment remporté quatre championnats d'Italie et une Coupe des Champions, la première de l'histoire du club italien. Cesare Maldini était d'ailleurs le capitaine lors de la finale à Wembley contre Benfica. Il a aussi entrainé le club à deux reprises, entre 1972 et 1974 et en 2001. Cesare Maldini est décédé en 2016.

Paolo Maldini, 51 ans, a lui totalisé 902 matches pour l'AC (toutes compétitions confondues). Avec notamment sept championnats et cinq Coupes ou Ligues des Champions, il possède l'un des plus beaux palmarès du football international. Paolo Maldini est désormais le directeur technique de l'AC.

Si Cesare et Paolo évoluaient en défense, Daniel Maldini, 18 ans, est lui un joueur à vocation offensive. Il a intégré l'équipe première en début de saison. Après être resté sur le banc contre Naples et la Sampdoria, il a fait ses grands débuts dimanche contre l'Hellas Vérone en montant dans les derniers instants de la partie à la place de Castillejo. Quelques minutes plus tôt, Alexis Saelemaekers, nouvelle recrue milanaise, avait également fait sa première apparition à San Siro.