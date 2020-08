Cristiano Ronaldo se prépare déjà pour la nouvelle saison

Cristiano Ronaldo avait écrit ces mots il y a quelque temps à la suite de l’élimination de la Juventus en Ligue des Champions : "La saison s’est terminée plus tard que d’habitude mais plus tôt qu’attendu pour nous. C’est désormais le temps de la réflexion, d’analyser nos hauts et bas car le seul moyen de s’améliorer est de rester critique."

Si derrière cette phrase, certains pouvaient y voir un départ du Portugais, il n’en sera rien. Avec l’arrivée d’Andrea Pirlo sur le banc de la Juventus, Ronaldo se dit prêt pour entamer une troisième saison sous le maillot Bianconeri. Sur Instagram ce jeudi, l’attaquant portugais s’est projeté sur sa troisième saison à la Juve : "Tandis que je suis prêt pour ma troisième saison en tant que bianconeri, mon état d’esprit et mon ambition sont plus élevés que jamais. Victoires. Engagement. Professionnalisme. Avec toutes mes forces et l’aide précieuse de mes coéquipiers et de tout le staff de la Juventus, nous allons une nouvelle fois travailler pour conquérir l’Italie, l’Europe et le monde !"

Le quintuple vainqueur du ballon d’or a achevé son message par un "nous sommes la Juve" qui ne laisse aucune place au doute sur son avenir et sur son appétit pour la saison à venir avec en guise d’objectif, un dixième titre d’affilée pour la Juventus, mais surtout une nouvelle Ligue des Champions.