Cristiano Ronaldo reste "central" dans le projet de la Juventus

"Donne moi ça, je suis meilleur que toi" : Cristiano Ronaldo se prend pour un photographe - Euro... Cristiano Ronaldo a parfaitement réussi son entame d’Euro 2020 face à la Hongrie mardi en plantant un doublé qui lui a permis de s’isoler en tête des meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition avec 11 buts. Mais le plus dur est à venir pour CR7 et ses pairs dans ce groupe F où ils doivent encore se mesurer à l’Allemagne et à la France. En attendant ces deux duels, le Portugais passe du bon temps en coulisses avec ses équipiers. Preuve en images avec un passage de la séance photo des Portugais capté par les caméras de l’UEFA. On y voit un Ronaldo en mode photographe qui s’empare de l’appareil pour prendre en photo son compère Pepe. Un beau cliché accompagné d’un "je suis meilleur que toi" et d’une franche rigolade.