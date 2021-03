Cristiano Ronaldo : Entre rumeurs de départ et mise au point sur le terrain

Depuis mercredi, il n’y a pas un jour sans qu’un média annonce le Portugais partant ou poussé vers la sortie. Interrogé en conférence de presse vendredi, Andrea Pirlo avait annoncé que ces rumeurs étaient "normales" après une élimination , surtout quand on parle d’un des meilleurs joueurs du monde. Une somme de transfert a même été évoquée par Mediaset, qui avançait jeudi qu’une somme de 60 millions satisferait la Juventus.

Le Juventus éliminée de la Champions League , les médias italiens et européens n’ont pas épargné Cristiano Ronaldo , recruté en juillet 2018 par la Vieille dame pour ramener la Coupe aux grandes oreilles du côté de Turin.

Plusieurs médias espagnols se sont engouffrés dans la brèche et dès vendredi, un retour au Real Madrid était en première page de nombreux quotidiens. As annonçait que le plus grand souhait du joueur serait de pouvoir porter à nouveau le maillot du Real. Autre ancien club avancé dans les possibles points de chute : Manchester United. Manchester City a aussi été cité. Bref, la machine à rumeurs a bien tourné.

Devant cette actualité, quelques dirigeants ont été questionnés sur leur intérêt à recruter la star portugaise.

C’est le cas de Leonardo, le directeur sportif du Paris SG. Des discussions pour l’arrivée de Ronaldo ont été annoncées par le Parisien. Le Portugais arriverait pour pallier l’éventuel départ de Kylian Mbappe. Leonardo a effacé d’un revers de la main les rumeurs de discussion du club avec le joueur.

"Tous les grands joueurs sont liés au PSG. C’est quelque chose qu’il faut valoriser. On est toujours dans la position de parler avec les grands joueurs, qui auraient envie de venir. Mais on n’a aucune négociation en cours par rapport à un nouveau joueur" a expliqué le Brésilien sur RMC.

Autre acteur interrogé, le Lillois José Fonte. Le compatriote de CR7 a étonnement milité pour l’arrivée de la star… en terres nordistes. "Les clubs intéressés ne manqueront pas !" a expliqué le capitaine lillois au site portugais Maisfutebol. "Quelle que soit sa décision, ce sera intéressant à voir. Bien sûr, tout le monde aime suivre Cris, attendons de voir. Il se pourrait qu’il vienne à Lille."