Cristiano Ronaldo critiqué et sous pression avant la reprise de la Serie A

Si la Coupe d’Italie pouvait être un tremplin pour reprendre confiance et se tester avant le début de la Serie A, la Juventus a raté son coup. Zéro buts marqués en deux matches, peu d’occasions, le jeu développé par la 'Vieille Dame' face à Milan et à Naples ne fut ni beau ni efficace.

La colère gronde chez les supporters, habitués à gagner depuis tant d’années. La majorité des critiques est retombée sur Maurizio Sarri, engagé justement pour apporter le "beau jeu" qui faisait défaut à la Juventus du "pragmatique" Max Allegri.

L’autre cible, s’appelle Cristiano Ronaldo. Le Portugais connaît certainement l’un des moments les plus compliqués depuis qu’il est arrivé à Turin. Le penalty manqué face à Milan en demi-finale retour n’est que le symbole d’une semaine de reprise complètement manquée pour CR7.

On s’attendait pourtant à un Ronaldo en pleine forme après l’avoir vu sculpter son physique lors de séances de 'muscu' sur Instagram. Pourtant, le quintuple Ballon d’Or a semblé loin de son niveau habituel. Lent, imprécis dans les passes et dans les contrôles, il est resté invisible pendant de longues minutes de match sans ce sursaut, ce coup de génie qu’il sortait habituellement pour se sauver de prestations anonymes.

Les quotidiens sportifs italiens n’ont pas manqué de le remarquer. En moins d'une semaine, le Portugais s’est ramassé deux notes de 5 en pleine face par 'La Gazzetta della Sport' qui l’a taclé sévèrement. "Il prétend les privilèges d’un centre-avant, en ce compris le droit inaliénable de tirer à chaque fois qu’il a la balle. Il doit se rendre compte qu’il n’est plus au Real Madrid", pouvait-on lire dans le bulletin de notes de jeudi.

Il manque ce brin de lucidité pour faire la différence

Questionné sur le rendement de ses meilleurs joueurs, Maurizio Sarri ne pouvait pas nier l’évidence. "Nous ne pouvons pas faire mieux compte tenu de la condition physique que nous avons", avouait-il après la finale perdue contre Naples. Il nous manque un peu de lucidité pour être dangereux. En ce moment, nous avons surtout du mal à briller au niveau des individualités. A Cristiano Ronaldo, à Dybala, à nos grands solistes, il manque cette course, ce brin de lucidité en plus pour faire la différence et dribbler un homme mais je pense que ce soit assez normal en ce moment."

Contrarié par cette deuxième finale consécutive perdue (NDLR : après celle contre la Lazio en Supercoupe d’Italie), Ronaldo a du mal à digérer ces contre-performances. Et il n’est visiblement pas le seul. Une de ses sœurs s’est laissée aller sur son compte Instagram en s’en prenant à Sarri.