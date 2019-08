Courtisé par l'Inter, Dzeko prolonge avec l'AS Roma

Annoncé comme probable nouveau partenaire de Romelu Lukaku à l'Inter puis comme possible renfort offensif pour le Napoli, Edin Dzeko a finalement choisi de rester fidèle à l'AS Roma. L'avant-centre Bosnien, 33 ans, a prolongé son contrat avec les 'Giallorossi' jusqu'en 2022, a annoncé la Roma vendredi soir.

Dzeko était arrivé à Rome en 2015 en provenance de Manchester City. Depuis lors, il a collectionné 179 apparitions et inscrit 87 buts pour ces couleurs. "Ces dernières semaines, j'ai ressenti fortement la volonté du club de me faire rester", a déclaré Dzeko sur le site internet de la Roma. "Les discussions avec les dirigeants, le travail avec l'entraîneur, l'affection des équipiers et l'amour des supporters m'ont rendu permis de réaliser ce que j'avais déjà compris en ces quatre années: La Roma, c'est chez moi."

Dzeko, 56 buts en 103 sélections avec la Bosnie avait fait le bonheur de Wolfsburg et de Manchester City avant d'arriver en Italie.