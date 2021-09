Course libératrice pour Mourinho, vainqueur à la 91e pour son 1000e match : "Je m’en rappellerai toute ma vie"

"C’était mon 1000e match en tant qu’entraîneur et je m’en rappellerai toute ma vie !" José Mourinho est passé par toutes les émotions dimanche lors du match entre l’AS Roma et Sassuolo. Pour son 1000e match officiel en tant qu’entraîneur, le coach des Giallorossi a profité d’une rencontre spectaculaire, riche en occasions et en rebondissement et finalement décidée par une frappe en lucarne de Stephan El Shaarawy à la 91e minute.

Un but du 2-1 définitif qui a déclenché la course effrénée vers la Curva Sud, cœur du 'tifo' romain, d’un José Mourinho fout de joie.

"Je vous ai menti en semaine quand je vous ai dit que ce n’était pas un match spécial pour moi", a raconté Mourinho en conférence de presse. "Ce 1000e match, je ne l’oublierai jamais. Pinto (directeur sportif de la Roma) m’a dit que le dieu du foot ne pouvait pas faire en sorte que je perde mon 1000e match. Il avait sans doute raison. Je ne voulais pas célébrer cet anniversaire par une défaite. Ma course était celle d’un enfant qui réalise son rêve."

Devenu le 33e entraîneur de l’ère moderne à atteindre le cap des 1000 matches, Mourinho a réussi ses débuts à Rome avec un 9 sur 9 lors de ces trois premières journées de Serie A (comme le Napoli et l’AC Milan). Le Portugais, vainqueur de 25 trophées dans sa carrière, espère en ajouter de nouveaux à sa collection, lui qui – à part à Tottenham - a gagné dans tous les clubs où il est passé depuis 2004 et ses exploits à Porto.