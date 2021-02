Coupe d'Italie : Ronaldo profite des erreurs de l'Inter et rapproche la Juve de la finale

Cristiano Ronaldo et la Juventus ont fait un pas vers la finale de la Coupe d’Italie après leur victoire 1-2 sur la pelouse de l’Inter Milan. Les Nerazzuri, privés de Romelu Lukaku suspendu, avaient pourtant ouvert le score. D’un doublé CR7 a inversé le cours du match.



Présent en tribunes, Big Rom a d’abord vu ses équipiers prendre les commandes. Martinez a conclu un joli mouvement en coupant un bon centre de Barella.



Deux erreurs qui coûtent cher



L’Inter avait les cartes en mains mais il a remis la Juve dans le sens de la marche avec deux erreurs qui à ce niveau se paient cash.



Young a d’abord accroché Cuadrado dans le rectangle. Il y a ensuite eu de la friture sur la ligne entre Handanovic et Bastoni. Un homme a profité au mieux de ses deux situations : Cristiano Ronaldo. Le Portugais a fait parler sa puissance sur penalty, puis sa ruse et son calme pour inscrire le 1-2. Ses 21e et 22e buts de la saison ... en 23 apparitions.



La 1100e de Buffon



Les Milanais ont bien tenté d’au moins obtenir un partage. Darmian et Eriksen ont eu des opportunités mais Buffon, pas impérial sur l’ouverture du score, a répondu présent. Le gardien a fête comme il se doit le 1100e match de sa carrière (club et sélection).



Pour espérer atteindre la finale, l’Inter aura besoin d’un exploit (et d’un grand Lukaku) au match retour (mardi 9 février). Il n’y a que deux équipes qui ont réussi à gagner à Turin cette saison le FC Barcelone en C1 et la Fiorentina en Série A. Ce sera sans Vidal et Sanchez. Avertis, les Chiliens seront suspendus.