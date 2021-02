Coupe d'Italie : La Juventus bloque l'Inter de Lukaku et accède à la finale

Juventus Turin - Inter Milan, c’est le duel de ce mardi soir en ½ finale de Coupe d’Italie. Les Turinois se sont imposés avec intelligence à l’aller (1-2) et se méfient de la formation coachée par Conte, deuxième en Serie A, qui récupère Romelu Lukaku (suspendu à l’aller).

►►► À lire aussi : Juventus-Inter, une histoire trouble qui déchaîne les passions

Comme lors du premier affrontement, les Milanais sont globalement à la baguette. Le trident offensif (Lukaku, Martinez et Eriksen) tente de se montrer, tout comme les flancs Hakimi et Darmian, mais les tentatives sont beaucoup trop timides. Le déroutant Cristiano Ronaldo s’illustre dans l’autre camp, se heurtant lui à trois reprises à Handanovic. Des opportunités plus franches que celles des Interistes.

Le marquoir n’évoluera en fait jamais dans cette partie, qui se solde sur ce 0-0. En finale, la septième en dix ans pour la Vieille Dame, lauréate déjà à 13 reprises du trophée (un record), l'adversaire sera l’Atalanta ou Naples, sans Dries Mertens, qui se départageront mercredi soir après le match nul inaugural entre les deux phalanges.

Conte devra donc encore attendre pour espérer gagner une Coupe d'Italie comme entraîneur. Son Inter, déjà sortie des compétitions européennes, n'a désormais plus que le championnat pour espérer éviter une nouvelle année blanche. Son homologue turinois Pirlo reste lui en course sur tous les tableaux pour ses débuts comme entraîneur, après avoir déjà gagné en janvier son premier trophée comme technicien, la Supercoupe d'Italie.