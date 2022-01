Coupe d'Italie : L'AC Milan, avec un but de Saelemaekers en prolongations, se défait du Genoa de Vanheusden

L'AC Milan a dû attendre les prolongations pour se débarrasser du Genoa (3-1 a.p.) jeudi soir en huitièmes de finale de la Coupe d'Italie de football. Monté au jeu à la 80e, Alexis Saelemaekers a scellé l'issue du match en inscrivant le troisième et dernier but des siens. Zinho Vanheusden a lui joué les 120 minutes dans l'arrière-garde génoise.

Disproportionné sur le papier, ce duel opposait le deuxième à l'avant-dernier de Serie A. Pourtant, ce sont les coéquipiers de Vanheusden qui prenaient l'avantage assez tôt dans la rencontre grâce à une réalisation du défenseur Léo Ostigard (17e, 0-1). Une avance qui allait durer jusqu'à un quart d'heure du terme, moment choisit par Olivier Giroud pour rétablir l'égalité (75e, 1-1). Le score n'évoluait plus et les deux formations filaient en prolongations.

La différence est ensuite venue du banc quand Rafael Leao (102e) et Saelemaekers (112e), montés en course de partie, ont marqué en faveur de la formation de Stefano Pioli.

Dans le championnat du Qatar, Toby Alderweireld et Al-Duhail ont conservé la tête du classement à la faveur d'un succès 2-4 acquis à Al-Gharafa. Junior Edmilson, ancien du Standard, a marqué et distillé un assist pour les vainqueurs. Après 14 journées, Al-Duhail compte 32 points, soit un de plus qu'Al-Sadd, trois matches en retard.