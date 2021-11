Coup de savonnette malheureux pour Tatarusanu, Milan chute à la Fiorentina (4-3)

Coup de savonnette malheureux pour Tatarusanu lors de Fiorentina - AC Milan - Serie A : Fiorentina... L'AC Milan, co-leader de Serie A, a concédé samedi sa première défaite en championnat, sur le terrain de la Fiorentina (4-3), offrant l'occasion à Naples de s'échapper en tête dimanche en cas de bon résultat contre l'Inter Milan. Alfred Duncan (15e), suite à une énorme boulette du gardien de Milan Ciprian Tatarusanu, Riccardo Saponara (45+1e) et la pépite serbe Dusan Vlahovic, auteur d'un doublé (60e, 85e) ont inscrit les quatre buts de la Viola. Un doublé de Zlatan Ibrahimovic (62e, 67e) et un but contre son camp de Lorenzo Venuti (90+6e) n'ont pas suffi aux Milanais pour renverser un match spectaculaire, lors de la 13e journée de Serie A.