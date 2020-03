Coronavirus : Vers une suspension du Calcio ce mardi

Ce mardi, les autorités italiennes vont se pencher sur l’impact du coronavirus dans le Calcio. Selon nos sources, le championnat italien pourrait/devrait être suspendu ce 10 mars. Valentin Pauluzzi est l’un des correspondants foot en Italie de l’Equipe et de France Football. L’optimisme n’est pas de rigueur. Ce lundi, à titre d’exemple, l’entraînement de l’Inter a été annulé.

"Un conseil fédéral a été convoqué, nous dit Valentin Pauluzzi. Le syndicat des joueurs veut arrêter la compétition. Le président de la Ligue et les présidents des clubs de supporters veulent continuer. Le ministre des sports veut lui arrêter le championnat. Je crois que l’on se dirige vers un arrêt du championnat. Il y a un vrai état d’urgence. Un tiers du pays est confiné. Alors d’un côté, il y a des recommandations pour demander aux gens de rester chez eux, garder une distance d’un mètre. Et de l’autre, il y a des joueurs qui s’embrassent après un but. Cela va à l’encontre des recommandations de la communauté scientifique. Ce double discours ne peut plus tenir."

Quel est votre ressenti à vous qui êtes sur place ?

"On se dirige vers un arrêt total. Le décret va jusqu’au 3 avril. Une équipe de série B a par exemple décidé de ne plus s’entraîner… Un joueur de série C a été déclaré positif… Forcément ça va toucher un jour un joueur un club de série A ou un membre du staff, ou un intendant, un kiné… Et toute l’équipe sera mise en quarantaine. Cela déteindrait sur tout le championnat. Il y a déjà eu un cas en 1915 lors de l’entrée en guerre de l’Italie. La Lazio estime toujours avoir perdu un titre cette année-là."

Quelles seraient les conséquences d’une suspension du Calcio ?

"Outre le sportif il y a aussi des conséquences économiques. Beaucoup de clubs italiens sont fragiles sur ce plan. Le salaire des joueurs serait impacté, les sponsors, les droits télés… Le foot fait partie en Italie du top 10 des industries… La situation est importante."