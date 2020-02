Coronavirus: Un joueur italien contaminé, toute son équipe en quarantaine

Coronavirus en Italie: les supermarchés sont complètement vides - 26/02/2020 Les images sont impressionnantes, les étagères et frigos d’un commerce de Bologne au nord de l’Italie sont vides. C’est un groupe d’étudiants belges sur place qui nous les a envoyées. Laure en fait partie. Elle effectue son Erasmus pour l’UCLouvain à l’Université de Bologne et elle témoigne "Impossible de trouver des masques ou du désinfectant. C’est pareil pour la nourriture non-périssable, les eaux et les surgelés".