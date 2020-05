Coronavirus : Trois joueurs positifs à la Fiorentina, quatre à la Sampdoria

Le club italien de la Fiorentina a annoncé ce jeudi que six de ses membres ont été testés positifs au Covid-19 au terme d'examens réalisés ces mercredi et jeudi. Il s'agit de trois joueurs et trois membres de l'encadrement, a précisé la Viola dans un communiqué.

L'identité des personnes n'a pas été dévoilée. Le club a ajouté procéder à l'isolement des personnes impliquées et que d'autres tests seront réalisés vendredi avant une probable reprise des entraînements individuels.

En début de soirée, c'était au tour de la Sampdoria d'annoncer des nouveaux tests positifs au Covid-19. En effet, le club génois a recensé quatre cas parmi son effectif.

Trois joueurs sont positifs pour la première fois alors qu'un quatrième, déjà positif mais guéri depuis lors, a rechuté. "Actuellement asymptomatiques, ils ont été placés en quarantaine", a précisé le club sans pour autant donner l'identité des quatre joueurs.

Mercredi, un joueur du Torino avait aussi été testé positif. Toutes ces annonces pourraient venir entraver le désir de reprendre le championnat exprimé par les différentes parties prenantes du football transalpin.

Les joueurs de Serie A ont été autorisés à reprendre l'entraînement individuel dans les centres sportifs des équipes cette semaine, mais doivent attendre le 18 mai au plus tôt pour pouvoir s'entraîner en groupe.

La Serie A, à l'arrêt depuis mi-mars, espère pouvoir reprendre le chemin de la compétition début juin.