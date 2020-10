Coronavirus : Tous les joueurs de la Juventus placés à l'isolement

Les joueurs de la Juventus ont été placés à l’isolement préventif suite au test positif au Covid-19 de Weston McKennie, a annoncé le club sur son site internet.



Quelques heures après la star Cristiano Ronaldo, un autre joueur de la Vieille Dame a donc été testé positif. Il s’agit de Weston McKennie, un médian américain qui a rejoint les Bianconeri le 1er septembre dernier.



"Conformément à la réglementation et au protocole, l’équipe entre ce soir en isolement préventif. Cette procédure permettra à tous les "sujets" (joueurs, ndlr) négatifs d’effectuer des entraînements réguliers et des activités de matches, mais ne permettra pas le contact avec l’extérieur", écrit la Juve dans un communiqué. Le club précise qu’il est en contact permanent avec les autorités sanitaires.



Cette procédure d'isolement, que la Juve avait déjà observée pendant quelques jours après deux cas positifs (hors joueurs et encadrement médical et technique) le 3 octobre, autorise tous les joueurs dont les tests sont négatifs à s'entraîner et à jouer les matches, mais interdit tout contact à l'extérieur, explique la Juve.



Naples, le club de Dries Mertens, a connu la même mésaventure ces derniers jours. Après deux tests négatifs de l’ensemble de l’effectif, les joueurs du Napoli ont pu sortir de leur confinement.



En vertu des règles sanitaires en vigueur en Italie, les deux joueurs vont devoir rester à l'isolement pendant au moins dix jours et fournir ensuite un test négatif pour pouvoir rejoindre leurs coéquipiers.

A ce protocole italien s'ajoute, pour la Ligue des champions, celui de l'UEFA qui prévoit qu'un joueur doit fournir les éléments montrant qu'il n'est plus malade une semaine avant un match européen.

Selon ce point, Ronaldo, qui va déjà manquer l'entrée en lice de la Juve en Ligue des champions contre le Dynamo Kiev le 20 octobre, devrait donc fournir un test négatif le 21 octobre pour pouvoir disputer le choc contre le FC Barcelone, une semaine plus tard.