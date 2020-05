Coronavirus : Six cas positifs, dont trois joueurs, à la Fiorentina

Le club italien de la Fiorentina a annoncé ce jeudi que six de ses membres ont été testés positifs au Covid-19 au terme d'examens réalisés ces mercredi et jeudi. Il s'agit de trois joueurs et trois membres de l'encadrement, a précisé la Viola dans un communiqué.

L'identité des personnes n'a pas été dévoilée. Le club a ajouté procéder à l'isolement des personnes impliquées et que d'autres tests seront réalisés vendredi avant une probable reprise des entraînements individuels.

Les joueurs de Serie A ont été autorisés à reprendre l'entraînement individuel dans les centres sportifs des équipes cette semaine, mais doivent attendre le 18 mai au plus tôt pour pouvoir s'entraîner en groupe.

La Serie A, à l'arrêt depuis mi-mars, espère pouvoir reprendre le chemin de la compétition début juin. La Fio, où évolue Franck Ribéry cette saison, pointe à la treizième place alors qu'il reste douze journées à disputer.