"On vient de re-signer pour 15 jours supplémentaires" c'est par ces mots sur Instagram que l'épouse du milieu de terrain de la Juventus a annoncé le prolongement du confinement de la famille Matuidi.

Coronavirus: Quarantaine prolongée pour Blaise Matuidi - © Tous droits réservés

Le champion du monde 2018 est en quarantaine depuis qu'il a été testé positif au Covid-19 il y a une quinzaine de jours.

Selon plusieurs média italiens le joueur français n'est pas encore totalement débarrassé du virus. Pour être considéré comme "guéri" il faut passer deux tests négatifs de suite. Ce qui ne serait donc pas le cas du joueur de la Juve.

C'est un dépistage des joueurs du noyau de la Juventus qui a permis de voir que Blaise Matuidi était porteur du Covid 19 mais porteur asymptomatique. Le joueur et sa famille vont bien. Deux équipiers de Matuidi l'Italien Daniele Rugani et l'Argentin Paulo Dybala ont également contracté le virus et eux aussi se portent bien.