Coronavirus: "Je vais bien", assure le joueur de la Juventus Daniele Rugani

"Je vais bien": touché par le nouveau coronavirus, le défenseur italien de la Juventus, Daniele Rugani, s'est voulu rassurant jeudi sur Twitter et a invité tout le monde "à respecter les règles".

"Vous avez sans doute lu l'information et c'est pour ça que je tiens à rassurer tous ceux qui s'inquiètent pour moi: je vais bien", a écrit Rugani sur son compte personnel.

"J'invite tout le monde à respecter les règles parce que ce virus ne fait pas de distinction. Faisons-le pour nous, pour ceux qui nous sont chers et pour ceux qui nous entourent", a-t-il ajouté.

Manolo Gabbiadini se montre aussi rassurant

Le même message de prudence a été envoyé par Manolo Gabbiadini, attaquant de la Sampdoria Gênes, lui aussi testé positif.

"Suivez toutes les indications, restez chez vous et tout s'arrangera", a déclaré l'international de 28 ans. "Je veux vous dire que je vais bien, ne vous inquiétez pas", a-t-il ajouté. Son club a fait savoir qu'il avait "un peu de fièvre" mais qu'il allait "bien".

Dans le cas de Rugani, qui est âgé de 25 ans, la Juventus avait précisé que le joueur était "actuellement asymptomatique".

Rugani et Gabbiadini sont les premiers footballeurs de Serie A à être touché par la maladie qui, selon le dernier bilan mercredi, a fait 827 morts sur plus de 12.000 cas recensés en Italie. Plusieurs joueurs de Serie C (3e. div) ont déjà été victimes du virus.

Alors que la Serie A a été suspendue lundi jusqu'au 3 avril, l'annonce de ce test positif complique encore un peu plus l'organisation du 8e de finale retour de Ligue des champions entre la Juventus et Lyon.

Prévu mardi prochain à Turin, il devait se jouer à huis clos, comme le permet une disposition du décret pris lundi par le chef du gouvernement italien.