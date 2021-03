Contrôle orienté du talon et course vers le but : Victor Osimhen retrouve enfin le chemin des filets avec Naples

Monté au jeu à la 53e à la place d'un Dries Mertens qui retrouve peu à peu sa condition, le Nigérian a exploité une passe de Piotr Zielinski en emmenant le ballon vers l'avant d'un joli contrôle orienté du talon. Plus rapide que le vétéran Danilo à la course, Osimhen s'en est ensuite allé tromper Skorupski d'une frappe croisée du droit.

⚡ | Le contrôle, la course, la frappe. Tout est parfait sur ce but de Victor Osimhen ! ???? #NapoliBologna pic.twitter.com/Yg5fn0diUI

Une belle façon d'oublier les ennuis pour l'ancien carolo, 22 ans, ralenti par une blessure à l'épaule, le coronavirus et d'autres soucis qui l'avaient longtemps gardé loin des terrains.

Grâce à son succès - obtenu aussi via le doublé de Lorenzo Insigne - Naples consolide sa 6e place et reste accroché tant bien que mal au peloton de tête. Avec 47 points et un match en retard face à la Juventus à jouer, l'équipe de Gennaro Gattuso garde les Turinois (3es, 52 pts), la Roma (4e, 50 pts) et l'Atalanta (5e, 49 pts) en point de mire alors que l'AC Milan (2e, 56 pts) et l'Inter (1er, 59 points) sont plus loin.