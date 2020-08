Conte reste l'entraîneur de Lukaku à l'Inter

Bonne nouvelle pour Romelu Lukaku. Antonio Conte a été confirmé à la tête de l'Inter, a-t-on appris mardi au terme d'une longue réunion entre le coach italien et les dirigeants du club milanais.

"La rencontre entre le club et Antonio Conte a été constructive. Nous partageons la même stratégie et avons déterminé les nouvelles bases pour poursuivre ce projet ensemble", a fait savoir le club dans un communiqué.

Cette confirmation au poste de T1 était loin d'être une évidence malgré les bons résultats du club lombard (2e place en championnat, finale d'Europa League).

Des incompréhensions et des frictions avec la direction avaient marqué ces dernières semaines. Conte avait notamment accusé ses dirigeants de ne pas l'avoir protégé, lui et son équipe, dans les moments de difficulté.

L’entraîneur italien s’était lâché une première fois à la fin du championnat et avait continué à faire part d’un certain malaise juste après la finale d’Europa League.

"On va rentrer à Milan, prendre quelques jours de vacances et on va se rencontrer et on fera un examen de la saison, de tout, de façon sereine. On essaiera de planifier l'avenir de l'Inter, avec ou sans moi", avait lâché l'entraîneur au micro de Sky Sport.

"Cela a été une saison très difficile, de tous les points de vue, on prendra la meilleure décision pour le bien de l'Inter", avait-il ajouté.

Des divergences qui ont finalement été gommées ce mardi par une direction qui avait la ferme intention de garder son entraîneur.

Auteur de la meilleure saison de sa carrière avec 34 buts au compteur, Romelu Lukaku va donc pouvoir continuer à travailler avec un coach qui a une confiance aveugle en lui et l'a aligné 51 fois la saison dernière.