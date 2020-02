Conte : "Je suis très heureux d'avoir insisté pour transférer Lukaku"

L'Inter Milan s'est imposé 0-2 dimanche à l'Udinese grâce à un doublé de Romelu Lukaku (64e et 71e). Le Diable rouge, qui n'avait plus marqué en championnat depuis le match à Naples (2 buts) le 6 janvier, prend la troisième place du classement des buteurs avec 16 goals derrière Ciro Immobile (25) et Cristiano Ronaldo (19).

Un but du pied gauche ‘à la Lukaku’, un penalty transformé sans trembler : Big Rom brille depuis son arrivée en Italie (20 buts et 4 passes décisives toutes compétitions décisives). "Romelu possède de grosses qualités. Ce n’était pas son meilleur match, mais il est capable de marquer dans toutes les rencontres. Il est régulièrement décisif pour nous. Il s’est intégré à la perfection, je ne peux que dire du bien de lui. Je suis très heureux d’avoir insisté pour le transférer", a expliqué Antonio Conte, entraineur du club interiste, après la partie.

Au classement, l'Inter (51 points) reprend la deuxième place à la Lazio Rome (49) et compte toujours trois points de retard sur la Juventus.