Claudio Marchisio quitte la Juventus Turin

Le milieu de terrain international italien Claudio Marchisio a mis fin à son contrat avec la Juventus Turin, son club de toujours, qu'il avait rejoint à l'âge de sept ans, a annoncé vendredi le club champion d'Italie.

Dans son communiqué, la Juve parle d'une "rupture à l'amiable" du contrat de Marchisio, 32 ans et qui compte 55 sélections avec l'Italie.

Surnommé "le petit prince", Marchisio est arrivé à l'âge de sept ans à la Juventus où il a évolué dans toutes les catégories d'âge.

A l'exception d'une saison en prêt à Empoli (2007-2008), il n'a jamais porté un autre maillot en club que celui rayé noir et blanc du club piémontais.

Milieu de terrain sobre et complet, il a remporté avec la Juve sept titres de champion d'Italie et quatre Coupes d'Italie.

Longtemps titulaire indiscutable, il a perdu sa place après une grave blessure au genou en avril 2016.

"Avoir pu l'accompagner dans son parcours et l'avoir découvert jour après jour un peu plus champion a été un privilège et un honneur. Et ce sera un plaisir de le suivre encore, quel que soit le maillot qu'il portera. Car nous le savons, le blanc et noir fera toujours partie de lui et de son histoire. Merci pour tout Claudio", a écrit la Juventus.