Clash Lukaku - Ibrahimovic : amendes finalement (très) légères pour les deux joueurs

Leur violente prise de bec avait marqué tous les observateurs en janvier dernier. Alors que l'Inter et l'AC Milan s'affrontaient dans un bouillant derby, Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic s'étaient écharpés et avaient dû être écartés par leurs coéquipiers.

Une échauffourée qui avait fait couler pas mal d'encre en Italie mais aussi chez nous, certains clamant que le Suédois avait eu des mots racistes. Et s'il a fait parler de lui pendant quelques jours, ce clash n'aura pas de conséquences sportives pour les deux joueurs puisque la Fédération italienne de football vient d'annoncer ses (légères) amendes : Amende de 4.000 euros pour Ibrahimovic, 3.000 euros pour Lukaku, 2.000 euros pour Milan et 1.250 euros pour l'Inter.

La Fédération italienne, après une enquête ouverte début février, a retenu un "comportement antisportif avec des phrases provocantes" des deux joueurs tout en retenant également "une responsabilité objective" de leurs clubs.