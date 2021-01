Clash Ibrahimovic/Lukaku : Et si Zlatan était jaloux de Romelu ?

Hier soir, la terre a légèrement tremblé du côté de Milan. Au moment où les fronts de Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic se sont amignonnés, les aiguilles des sismographes italiens ont probablement sursauté. Car si deux 'colosses', de cette taille et de ce poids tout en muscles, en venaient aux mains, on ne serait pas très loin du séisme.

C’est l’image que l’on retient du derby entre l’Inter et le Milan AC, les deux attaquants se fritant à coups de provocations et insultes. "On ne peut pas passer à côté de ça", confie notre consultant foot Nordin Jbari. "Ce sont deux attaquants que j’apprécie et que j’adore. Quelque part je suis content de voir un Ibrahimovic qui est embêté par les performances de Lukaku. Zlatan a aussi joué à l’Inter et il n’aime pas que l’on fasse mieux que lui !"

